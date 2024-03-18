Хазанов вспомнил про свой последний разговор с Ширвиндтом

Хазанов озвучил последние слова Ширвиндта
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
В Театре Сатиры завершается прощание с Александром Ширвиндтом. На траурную церемонию пришли Вера Алентова, Филипп Киркоров, Авангард Леонтьев, Леонид Ярмольник, Александра Захарова, Владимир Виноукур

Сцена утопает в венках и цветах – от президента, правительства, знаменитостей. Люди идут к гробу нескончаемым потоком. Зачитываются телеграммы. На экране мелькают кадры из спектаклей и фильмом с участием Ширвиндта.

Руководитель столичного театра Эстрады Геннадий Хазанов вспомнил последний разговор с Александром Ширвиндтом. "Он мне сказал: "Генка! Телефонная книжка стала бессмысленной! Никого нет! – говорит Хазанов. – И ведь он прав. Я посмотрел сегодня и понял, что все, ушедшие с нашей бренной земли, были мною вытерты из телефонной книжки. Шуркин телефон я убирать не собираюсь! До встречи!" 

Напомним, Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года на 90-м году жизни в московской больнице. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Согласно последней воле покойного, его будут кремировать, после чего похоронят на Троекуровском кладбище столице. Там нашли вечный покой и другие худруки – Галина Волчек из "Современника", Марк Захаров из "Ленком", Олег Табаков из Художественного театра им. Чехова.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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