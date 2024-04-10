Спонсирующая боевиков и преступников ВСУ Лайма Вайкуле снова открыла сбор денег

70 миллионов: спонсирующая боевиков ВСУ Вайкуле снова открыла сбор денег
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица отличается своей воинствующей русофобией

В прошлом году после трехлетней паузы Лайма Вайкуле снова провела музыкальный фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала" на Рижском взморье. Причем состав участников концертов диктовали ей из Киева. Поэтому на сцене пели и плясали признанные в России иностранными агентами звезды, предатели Родины или просто подлецы. Аллы Пугачевой с пятым мужем в числе выступающих хотя и не было, но они радостно хлопали всему этому шабашу из зала. 

Деньги, вырученные от продажи билетов, Вайкуле пустила на помощь украинским боевикам, карателям и головорезам. В этом году планирует сделать тоже самое. Поэтому артистка-русофобка уже открыла продажи билетов на фестиваль, который состоится в июле этого года. Правда, состав участников не оглашается – люди покупают кота в мешке. Список исполнителей Вайкуле будет позже утверждать с военными преступниками Киева.

Цены на билеты достигают 230 евро (23 тысячи рублей по текущему курсу ЦБ). Если учесть, что в концертном зале "Дзинтари" 2110 мест, а фестиваль идет три дня, то получается, что посетят его более шести тысяч зрителей. А выручить певица планирует около 700 тысяч евро (около 70 млн рублей). Это, конечно, не транш в 1,5 миллиарда долларов, которые в конце марта получила Незалежная в рамках займа от Всемирного банка, но тоже неплохо.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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