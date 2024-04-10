Беременная Арзамасова обратилась к народу за помощью

Супруги готовятся к большим изменениям в жизни

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух сообщили поклонникам приятную новость – актриса находится в ожидании прибавления в семействе. Для пары ребенок станет вторым, они воспитывают трехлетнего Леву.

Знаменитости признались, что событие является для них невероятно радостным. Появления братика или сестры ждет и их первенец, который сообщил об этом на опубликованном в соцсетях видео, передает женский журнал "Клео.ру".

Слухи о том, что супруги ожидают второго ребенка, появились не так давно. На мысли публику натолкнули свободные наряды Арзамасовой, в которых она регулярно стала появляться на публичных мероприятиях.

Незадолго до официального объявления о беременности артистка рассказывала, что с мужем они начали поиски новой квартиры в какой-то приятной новостройке. Супруги хотят, чтобы место было приятным, уютным и стало объектом притяжения для родственников и друзей. Поэтому она решила обратиться ко всем за помощью, чтобы посоветовали ей интересный дом.

"Может, кто-то уже успел себе купить ЖК. И ждем отзывов", – сказала Елизавета.

Авербух и Арзамасова сыграли свадьбу в 2020 году. Спортсмен познакомился с актрисой, когда ей было 15 лет, но в те годы речи о романе не было.

Ранее подписчики обратили внимание, что у звезды "Папиных дочек" выросла грудь на откровенном фото в купальнике.