Опубликована подборка высказываний коллег о Владимире Познере

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Сегодня, 1 апреля, известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер отмечает круглую дату – звезде исполнилось 90 лет. По этому поводу журналисты сделали подборку высказываний коллег, которые наилучшим образом характеризуют популярного интервьюера.
Так, известный телеведущий Иван Ургант всегда с особым обожанием относился к Владимиру Познеру. Иван считает старшего коллегу своим учителем и наставником. Он признался, что очень ценит беседы с маститым журналистом. Разговоры с Познером всегда помогали Ивану обогатить знания и повысить уровень собственного профессионализма.
"Я учусь у него всему. Просто задаю ему вопрос, а дальше Владимир Владимирович начинает говорить. А я тихонечко слушаю и мотаю на ус. И становлюсь немножко умнее", – рассказал Иван.
А вот Юлия Меньшова решила обратить внимание на огрехи, которые заметила в работе Познера. Артистка считает, что его манера общаться с гостями давно устарела. Познер отлично справляется с политическими интервью, но гости из других сфер попадают в конфузы при встрече с ним. Юлия отметила, что иногда во время интервью он путает факты о жизни представителя творческой интеллигенции, что выглядит непрофессионально.
"Но когда он приглашает людей на интервью, он вместе с командой совершает крупные ошибки. Например, когда к Познеру приходит гость из театральной среды, он может перепутать факты из биографии, даже когда основывает свой вопрос на этом факте", – отмечала Юлия.
Журналист Артем Шейнин всегда восхищался фигурой Познера. Он вспоминал, что в совместном путешествии по Америке пожилой телеведущий демонстрировал невероятную выдержку и жизненную энергию. Даже после долгих и изнурительных поездок он спокойно отправлялся на утреннюю пробежку и всегда был свеж и бодр.
К слову, ранее возвращение Познера на "Первый канал" вызвало общественное возмущение.
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