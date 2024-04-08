Общественник Бородин призвал запретить к показу фильм с Ургантом

Вернувшегося на экраны Урганта погнали прочь
Иван Ургант. Фото: соцсети
Артист принял участие в новом проекте журналиста Солодовникова

В Сети появился трейлер фильма "Во сне ты горько плакал", в котором в главной роли снялся Иван Ургант. Над картиной работал журналист Николай Солодовников, для которого это стало первой полнометражной работой, как и для телеведущего.

Известно, что проект снимали за деньги фонда Александра Сокурова "Пример интонации". Он, как и Ургант с Солодовниковым, выступили против военного конфликта на Украине. Закрытый показ картины уже состоялся – его провели на прошлой неделе в Москве. Где будут показывать фильм широкой публике пока не сообщается.

Известный общественник Виталий Бородин, узнав о возвращении Урганта на российские экраны, потребовал запретить картину к публичному показу. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минкульта Ольги Любимовой, в котором просит не выдавать ей прокатное удостоверение.

"Мы считаем, что актер Иван Ургант, режиссер Николай Солодовников и продюсер фильма Александо Сокуров – русофобы", – объяснил он свою позицию.

Также Бородин указал, что Солодовников является супругом Катерины Гордеевой*, которую внесли в список иноагентов летом 2022 года после ее серии антивоенных интервью.

Ранее публика возмутилась и возвращением Познера на "Первый канал". 

*признана иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: Telegram
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