Объявлено точное время возвращения опальной Лолиты на сцену и в эфир

Когда "певица без комплексов" снова будет радовать народ России

"Почти голая" вечеринка у Анастасии Ивлеевой вышла боком многим звездам. Отменились корпоративы, концерты, съемки, гастроли. Но когда же кончится эта многомесячная опала? Филипп Киркоров уже вернулся на сцену. Теперь дело за Лолитой. Ее все ждут!

"Я вращаюсь в кругах весьма информированных людей и знаю, что до снятия санкций с Лолиты осталось недолго – сообщила "Утро.ру" актриса и певица Алена Кравец. – Сейчас решается вопрос про ее вклад в восстановление одного из храмов, идут переговоры со священниками. И когда Лолита начнет участвовать в этом благом деле, все у нее наладится, санкции будут сняты".

При этом сама Лолита не знает, когда ее окончательно простят и разрешат. "В большей степени я полагаюсь на Господа Бога: если у него есть планы на меня, значит, я обязательно вернусь. Когда это случится – не в моей власти", – пояснила Милявская.

Кравец напоминает, что Филипп Киркоров для индульгенции ездил с подарками на Донбасс. А Лолита будет строить храм. "Лолита и так, впрочем, делает много добрых дел, просто не кричит про это, не афиширует, – говорит Алена. – У нее большое сердце и добрая душа".

"Из этой ситуации все вынесли уроки, – говорит Кравец. – Я думаю, впредь наши звезды будут умнее. Надо же включать мозг и думать про уместность того или мероприятия, наряда, поступка. Я сама сто раз подумаю, прежде чем что-то сказать или сделать. Ведь звезда должна быть ориентиром, примером, светом, за которым идут".