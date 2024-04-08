Александр Домогаров может завершить карьеру из-за разрушения позвоночника

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Александр Домогаров является одним из самых востребованных и любимых зрителями артистов. К сожалению, время не стоит на месте, и у звезды начались серьезные проблемы со здоровьем. Дошло до того, что в прессе было сделано громкое заявление о возможном скором уходе актера из профессии.
Дело в том, что у Александра Домогарова диагностировали серьезное заболевание. У него фактически начал разрушаться позвоночник. Некоторое время назад актер услышал неутешительный вердикт от медиков, ему поставили спондилоартроз.
Такой недуг подразумевает постепенное разрушение межпозвонковых суставов, хрящей и костных тканей. Это заболевание резко снижает качество жизни, так как сопровождается сильными болями, начинают неметь конечности, пользоваться позвоночником на полную уже нельзя.
Помимо этого, у Александра Домогарова нашли грыжу на позвоночнике и остеохондроз. Такое плачевное состояние организма негативно сказывается на работе звезды, ему все сложнее играть на сцене. Именно поэтому активность артиста заметно снизилась. Звучат предположения, что вскоре актеру придется завершить карьеру.
К слову, ранее стало известно о тревожном состоянии недавно попавшей в больницу советской звезды Светланы Светличной.
Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни
Певице стоит поумерить амбиции