Александр Домогаров может завершить карьеру из-за разрушения позвоночника

Печальные новости расстроили поклонников

Александр Домогаров является одним из самых востребованных и любимых зрителями артистов. К сожалению, время не стоит на месте, и у звезды начались серьезные проблемы со здоровьем. Дошло до того, что в прессе было сделано громкое заявление о возможном скором уходе актера из профессии.



Дело в том, что у Александра Домогарова диагностировали серьезное заболевание. У него фактически начал разрушаться позвоночник. Некоторое время назад актер услышал неутешительный вердикт от медиков, ему поставили спондилоартроз.

Такой недуг подразумевает постепенное разрушение межпозвонковых суставов, хрящей и костных тканей. Это заболевание резко снижает качество жизни, так как сопровождается сильными болями, начинают неметь конечности, пользоваться позвоночником на полную уже нельзя.

Помимо этого, у Александра Домогарова нашли грыжу на позвоночнике и остеохондроз. Такое плачевное состояние организма негативно сказывается на работе звезды, ему все сложнее играть на сцене. Именно поэтому активность артиста заметно снизилась. Звучат предположения, что вскоре актеру придется завершить карьеру.

К слову, ранее стало известно о тревожном состоянии недавно попавшей в больницу советской звезды Светланы Светличной.