Сын публично отрекся от угодившей в психушку Светличной

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Звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная последние годы находится под присмотром специалистов психиатрического стационара Гиляровского. Туда артистку поместили после ее жалоб на преследования, покушения и родственников, которые якобы хотят ее отравить ради наследства. Недавно стало известно, что состояние знаменитости резко ухудшилось – она перестала ходить и у нее случился инфаркт миокарда.
По предварительным данным, Светличная находится в состоянии среднедней степени тяжести. Ей продолжают оказывать всю необходимую помощь. После инцидента журналисты решили уточнить, что сейчас происходит с артисткой, связавшись с ее сыном – он в ответ заявил, что не знает ничего о том, что происходит с его матерью.
Оказалось, что Алексей не навещал Светличную в психиатрической клинике. О ее состоянии он тоже не интересовался, поэтому и о госпитализации был не в курсе.
"Никакой информацией я не владею", – заявил он.
По словам сына артистки, с матерью он перестал общаться некоторое время назад по личным причинам. И возобновлять контакт пока не собирается.
Незадолго до отправки в психушку знакомые рассказывали, что Светличная стала вести себя буйно. После передачи ее в клинику источники рассказывали, что она могла напасть на медсестер, а одну из них даже серьезно избила.
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