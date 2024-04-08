Тамара Гвердцители приехала в Москву и рассказала об отношении к России

Тамара Гвердцители вернулась в Москву и раскрыла свое отношение к России
Тамара Гвердцители. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Поведение артистки у многих вызвало вопросы

Популярная грузинская певица Тамара Гвердцители своим успехом и славой обязана советскому и российскому зрителю. Карьеру знаменитость построила именно в нашей стране. Однако после известных событий зимы 2022 года Гвердцители неожиданно решила перебраться на малую родину и уехала в Грузию. Теперь же стало известно, что артистка вернулась в Москву и даже раскрыла свое отношение к России.

Любопытной информацией поделился популярный стилист Джордж Ровалс. Он всегда очень близко общался с артисткой – звезда не смогла проигнорировать день рождения друга и ради этого прилетела в Москву. Во время торжественного мероприятия друзья, разумеется, обсудили и события, развернувшиеся на международной арене.

Говоря о своем отношении к происходящему, Тамара Гвердцители подчеркнула, что никогда и словом плохим не обмолвилась о России. Артистка утверждает, что из ее уст не звучало критических заявлений в адрес нашей страны. Более того, как заверил стилист, грузинская певица считает Россию своим родным пространством и благодарна стране за любовь публики и популярность.

"Тамара прекрасно знает, что благодаря России она состоялась и стала знаменитой. Россия – это ее пространство", – сообщил стилист.  

Впрочем, у народа появилось много вопросов после того, как Тамара Гвердцители покинула Россию. Тем более, что недавно появилась информация о том, что она прекратила общаться с русскими друзьями.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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