Зрители оценили появление Реввы и Киркорова в новом шоу

Появление Киркорова и Реввы в новом шоу разгневало россиян: "Купили прощение"
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты стали участниками передачи "Звезды"

Новое шоу "Звезды" на днях увидели россияне. Однако их впечатлила не столько задумка проекта, сколько появление в передаче Филиппа Киркорова и Александра Реввы. Последний до сих пор не может определиться с местом жительства и регулярно уезжает из России. Что касается поп-короля, то многие, видимо, до сих пор не простили ему посещение вечеринки Насти Ивлеевой. 

В комментариях под эфиром шоу разгорелась жаркая дискуссия. Некоторые посчитали, что оскандалившиеся артисты попали в передачу за деньги.  

"Киркоров и Ревва купили, получается, прощение, а что, так можно было, оказывается? У них такой душ прощения?" – отметил один из пользователей сети. 

Разгневаны были и другие комментаторы. Один из участников дискуссии предложил гнать артистов со сцены. Некоторые отметили, что невозможно смеяться над шутками артистов, так как они ничего не смыслят в юморе. Были и те, кто заявил, что это первый проект с Азаматом Мусагалиевым в роли ведущего, который разочаровал. 

Напомним, "Звезды" – юмористическое шоу, в эфире которого десять знаменитостей борются за звание самого остроумного и смешного. В финале победитель получит 20 миллионов рублей. Саму передачу зрители тоже раскритиковали, назвав "жалкой пародией на КВН". 

Ранее продюсер объяснил странный способ Киркорова извиниться перед россиянами. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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