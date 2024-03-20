"Беру с него пример": Киркоров назвал имя настоящего короля на эстраде

Филипп Киркорова принято называть "королем российской эстрады". Хотя, как певец признался корреспонденту "Утро.ру", король на сцене - не он.

В Большом театре состоялось вручение международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Среди гостей церемонии был и Филипп Киркоров, который пришел на красную дорожку с Margo. Это было очень эффектно!

Символично, что появился артист на премии в день, когда его коллега по сцене Валерий Леонтьев отмечал 75-летие. Правда, он решил обойтись без торжественных мероприятий.

"Очень важно помнить, уважать, чтить, благодарить тех больших мастеров искусства, эстрады, большой сцены за их вклад, который они вносят в нашу жизнь, – сказал Киркоров. – В том числе я говорю и о Валерии Леонтьеве. Вот кто настоящий король, легенда, с которого я беру пример".

"Валерий Яковлевич для меня был учителем и остается им всегда по жизни. И моим другом старшим", – признался Киркоров.

Кстати, Леонтьев при их первой встрече похвалил песню Киркорова "Атлантида" и выразил удивление, почему она стала популярной. Случилось это в далеком 1990 году. С тех пор Киркоров стал главным артистом нашей сцены. Так что у Леонтьева есть достойный продолжатель.