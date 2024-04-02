Лолита Милявская рассказала об изменениях голоса из-за климакса

Милявская сделала признание о деликатной проблеме: "Они гаснут"
Лолита Милявская. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com/
Возраст дает о себе знать

Популярная российская актриса Лолита Милявская всегда отличалась готовностью прямо обсуждать самые острые и интимные вопросы. На этот раз знаменитость не изменила себе. Она честно рассказала, с какими трудностями возрастного характера ей приходится сталкиваться.

Лолита не постеснялась поделиться весьма деликатной проблемой. Оказалось, что из-за климакса у нее начались трудности с голосом. Певица пожаловалась, что с возрастом связки теряют былые характеристики, что негативно сказывается на голосе.

"У меня изменение связок на почве климакса. Об этом никто не рассказывает. Ты просто теряешь связки, они гаснут-гаснут, как динамик", – поделилась артистка.  

Милявская отметила, что когда столкнулась с этой интимной проблемой, была сильно расстроена. О такого рода трудностях не принято рассказывать. Лолита стойко приняла изменения в своем организме и постаралась сделать все для того, чтобы сохранить высокое качество исполнения любимых композиций.

Певица подчеркнула, что сейчас чувствует себя прекрасно и готова радовать публику новыми концертами. Артистка всегда была большим трудоголиком и с удовольствием дарит свою энергию окружающим.

К слову, ранее в Минобороны раскрыли шокирующую цель нашумевшей "голой вечеринки", в которой на свою беду поучаствовала Милявская.

Источник: Youtube-канал "Лера в Большом Городе" ✓ Надежный источник
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