Певица высказала свое отношение

Лолита Милявская дала новое интервью, в котором высказалась о популярном в последнее время артисте SHAMAN. У знаменитости есть опыт сотрудничества с ним еще до того, как он стал широко известным – вместе с Аллой Пугачевой она сидела в составе жюри проекта "Фактор А", где принимал участие Ярослав Дронов.

Певица утверждает, что в то время вместе с Аллой Борисовной она пестовала SHAMAN и "целовала в щечки". По ее словам, именно ей принадлежит идея творческого псевдонима Ярослава – об этом не так давно Лолита даже говорила с самим артистом.

Милявская заявила, что испытывает к SHAMAN очень приятные чувства, поскольку помнит его еще во времена до популярности. И она уверяет, что Ярослав остался невероятно скромным парнем даже сейчас.

"В нем не появилось звездной болезни, а могла бы... У меня была возможность наблюдать за ним каждый день, а за кулисами ты видишь, кто мерзота", – сделала она громкое заявление.

Лолита утверждает, что не все из творчества Дронову ей по душе. Она больше любит панк-рок, хотя и вынуждена зарабатывать попсой. А от Ярослава была бы рада услышать больше любовной лирики.

Ранее стало известно, что Лолита Милявская получила новую работу после отмены из-за скандальной вечеринки.