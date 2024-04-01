Американцы возмутились ценами на билеты на концерт Орбакайте в Нью-Йорке

Артистка своего не упустит

Долгие годы популярная российская певица Кристина Орбакайте пользовалась бесконечной любовью и уважением публики. Звезде даже прощали тот факт, что она давненько переехала на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки. В Россию Орбакайте наведывалась не так часто – для того чтобы заработать на поклонниках и повидаться с родными близкими.



После скандала с матерью артистки Аллой Пугачевой отношение к Орбакайте резко изменилось. Недавно общественники предприняли активные действия для того, чтобы сорвать ее выступления в ряде российских городов. Так что теперь певице приходится переориентироваться на зарубежный рынок. Впрочем, там действия артистки вызывают возмущение.

Так, русскоязычные американцы были поражены запросами Орбакайте. Недавно стало известно, что артистка дает концерт в одном из модных ресторанов Нью-Йорка. При этом стоимость билета сохранялась в тайне – желающие могли узнать ее только по определенному номеру телефона. В итоге выяснилось, что за билет придется выложить большие деньги: 350-450 долларов.

Самонадеянные аппетиты Орбакайте разозлили публику. В комментариях люди возмущаются такими высокими ценами и задаются риторическим вопросом "не треснет ли губа" у певицы. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее стали известны жесткие условия выступления Орбакайте в России.