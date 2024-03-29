Хирург Вдовин оценил вмешательства Галкина* во внешность

Пластический хирург раскрыл секреты омоложения Галкина*
Максим Галкин*. Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист прибегает к хитрости, чтобы улучшить свою внешность

Проживающий в Европе Максим Галкин* в последнее время стал выглядеть значительно моложе – он покрасил волосы, экспериментирует с укладками и постоянно показывает свое практически лишенное морщин лицо. Народ недоумевает, как 47-летнему юмористу удается так ухаживать за собой. Секреты его омоложения раскрыл пластический хирург Александр Вдовин.

По его словам, Галкин* пользуется услугами косметологов, но не перебарщивает с этим. На некоторых снимках в социальных сетях видно, что признаки естественного старения у артиста имеются: нижняя часть лица начала провисать, появились второй подбородок, брыли, мешки под глазами и нависшие веки. При этом заметно, что знаменитость ведет здоровый образ жизни и старается поддерживать себя в хорошей форме. А для публикаций в соцсетях прибегает к хитростям.

"Юморист во время фото или видеозаписи активно использует фильтры. Именно поэтому его лицо выглядит настолько молодо, что он кажется совсем мальчишкой", – говорит специалист.

По его словам, аналогичными масками в соцсетях пользуется и Алла Пугачева, чтобы в соцсетях гораздо лучше, чем в реальной жизни.

Ранее косметологи рассказали, почему под глазами появляются мешки и отеки.

* признан иноагентом по решению Минюста

Источник: Страсти
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