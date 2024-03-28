Как соловей майской ночью: обнародована запись вокала Успенской без фонограммы

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Работа певца в студии отличается от работы на сцене – музыку и бэк-вокалы слышит только сам исполнитель в ушные мониторы. А окружающим его людям кажется, что певец поет а-капелла, т.е. без музыки. Не все наши Народные и Заслуженные делают это чисто, не все попадают в ноты, правильно дышат и интонируют, отчетливо произносят все звуки.
А как Любовь Успенская поет без фонограммы? Красоту, глубину и яркость ее голоса с чем уместнее сравнить? С пением соловья теплой майской ночью? Или с журчанием ручья в жаркий полдень?
Чувственный вокал Любы Успенской можно описать строчками Марины Цветаевой: "Голос – сладкий для слуха, // Только взглянешь – светло". Когда размышляешь про пение "королевы шансона", вспоминаешь, что когда-то на этой земле пели Мария Каллас и Монтсеррат Кабалье, Галина Вишневская и Людмила Зыкина...
У каждой из них была своя манера пения. У Любови Залмановны можно заметить специфическое произношение ряда слов. Возможно, дело в заниженном небе, почему и возникает не до конца открытый звук. Но Успенская сделала этот недостаток своей фирменной фишкой. И сегодня по-актерски больше обыгрывает свои композиции, чем поет.
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