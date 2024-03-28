Как соловей майской ночью: обнародована запись вокала Успенской без фонограммы

Как соловей майской ночью: обнародована запись вокала Успенской без фонограммы
Фото: Утро.ру
В Москве прошел мемориальный "Музыкальный марафон поддержки от звезд "Русского Радио". Он призван поддержать и тех, кого коснулись страшные события 22 марта в "Крокус Сити Холле", и всех жителей страны, вселить в них веру. Любовь Успенская исполнила на марафоне два хита

Работа певца в студии отличается от работы на сцене – музыку и бэк-вокалы слышит только сам исполнитель в ушные мониторы. А окружающим его людям кажется, что певец поет а-капелла, т.е. без музыки. Не все наши Народные и Заслуженные делают это чисто, не все попадают в ноты, правильно дышат и интонируют, отчетливо произносят все звуки. 

Фото: Утро.ру

А как Любовь Успенская поет без фонограммы? Красоту, глубину и яркость ее голоса с чем уместнее сравнить? С пением соловья теплой майской ночью? Или с журчанием ручья в жаркий полдень? 

Чувственный вокал Любы Успенской можно описать строчками Марины Цветаевой: "Голос – сладкий для слуха, // Только взглянешь – светло". Когда размышляешь про пение "королевы шансона", вспоминаешь, что когда-то на этой земле пели Мария Каллас и Монтсеррат Кабалье, Галина Вишневская и Людмила Зыкина...

У каждой из них была своя манера пения. У Любови Залмановны можно заметить специфическое произношение ряда слов. Возможно, дело в заниженном небе, почему и возникает не до конца открытый звук. Но Успенская сделала этот недостаток своей фирменной фишкой. И сегодня по-актерски больше обыгрывает свои композиции, чем поет. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Шансы Пугачевой покорить Европу оценил продюсер: "Ограничится Прибалтикой"

Певице стоит поумерить амбиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей