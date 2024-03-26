Композитор Мисин рассказал, что Пугачева готовит большой концерт к юбилею

15 апреля экс-примадонне исполняется 75 лет

После известных событий зимы 2022 года певица Алла Пугачева вместе с семейством покинула Россию. Сначала она плотно обосновалась в Израиле. Однако, когда в этой стране стало неспокойно, по некоторым данным, звезда перебралась на Кипр. Как оказалось, теперь певица вынашивает грандиозные планы по возвращению на сцену.



Об этом рассказал близкий друг знаменитости, популярной композитор Андрей Мисин. Культурный деятель сообщил, что поддерживает теплые отношения с бывшей примадонной отечественной эстрады и регулярно с ней созванивается. В таком недавнем телефонном разговоре Пугачева поделилась своим желанием отметить юбилей на широкую ногу.



15 апреля артистке исполняется 75 лет. Композитор рассказал, что к этому знаменательному событию Алла Борисовна готовит большой концерт. Она явно соскучилась по публике и хочет феерично вернуться на сцену. Мисин подчеркнул, что всячески поддерживает подругу и рад, что она готовит такой прекрасный сюрприз своим поклонникам.



"Она готовится к 75-летию (15 апреля.), очень хочет к этой дате подготовить большой концерт. Наверное, в Израиле. Вернуться хотя бы ненадолго к зрителю", – выдал друг певицы.



Напомним, ранее российских зрителей взбесила реакция Аллы Пугачевой на теракт в "Крокусе".

