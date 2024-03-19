"Ее многие ждут": Гладков рассказал о возвращении на родину 74-летней Пугачевой

Когда ждать приезда Примадонны в родные палестины?

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон", как писали СМИ, Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года. А как к отъезду суперзвезды отнесся композитор Геннадий Гладков?

"Пугачева может вернуться в Россию в любое время, – считает автор "Пластилиновой вороны". – Уверен, что в нашей стране ее многие ждут. Алла Борисовна – это один из мощных символов Советского Союза. И плевать в Пугачеву сегодня – это все равно, что плевать в эпоху и в свою молодость".

"Ее творчество всегда было на очень высоком уровне, и за эти песни ее любят до сих пор, – продолжает композитор. – Каждая новая композиция Пугачевой становилась событием, которого ждала вся страна. И уже из-за этих песен, которые дарили нам столько счастья, певицу нельзя обижать".

Гладков напомнил всем, кто осуждает отъезд Пугачевой в Израиль, что по Конституции России каждый человек имеет право в любое время выехать из страны, жить в любом месте и в любое время вернуться.

"Пугачева основной закон страны не нарушила, а нарушает ее тот, кто пытается очернить Аллу Борисовну", – подчеркнул музыкант.

Он против того, чтобы Пугачеву травили, ругали, поносили. И призывает живущей на пенсии певице дать возможность быть там, где она хочет и с кем она хочет.