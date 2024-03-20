Стас Михайлов одной фразой ответил оскорбившей его Пугачевой

Знаменитость решил не продолжать публичную перепалку

Эстрадный певец Стас Михайлов прокомментировал недавний видеоролик Аллы Пугачевой. Артист одной фразой ответил оскорбившей его Примадонне.

Перепалка между Михайловым и Пугачевой произошла после интервью певца, в котором он высказался о сбежавших российских звездах. По его словам, успешные артисты, покинувшие Россию, не должны позволять себе резких слов в адрес родной страны. И они еще обязательно "приползут обратно на коленях".

Примадонна решила записать коллеге видеоответ, в котором назвала певца непечатным словом. Защитить Стаса Михайлова бросилась его супруга, вступив попутно в перепалку с супругом артиски.

Сам Михайлов заявил, что лучшим ответом Пугачевой с его стороны станет помощь российским подразделениям. А недавно он записал ей собственное обращение лишь с одной фразой.

"Дай Бог ей здоровья", – коротко сказал знаменитость.

После скандала с Пугачевой певец Стас Михайлов решил не комментировать ее резкие слова в свой адрес в аналогичной манере. Даже спустя пару дней после ссоры в интервью он отказался говорить на эту тему, просто поблагодарив свою супругу за помощь и поддержку в его профессиональном пути.