Друг объяснил скандальное поведение Пугачевой

По его словам, так артистка попросту сбрасывает накопившиеся эмоции

Если раньше ругательства из уст Аллы Пугачевой люди слышали только не под запись, то недавно артистка решила сама на камеру запечатлеть, как она хлестко делает заявление о Стасе Михайлове. Подобное поведение Примадонны вызвало шквал общественного внимания, из-за чего часть людей даже заподозрила, что с певицей явно что-то не так.

Однако ее друг и бывший музыкант Александр Левшин утверждает, что выпад в адрес "Стасика" со стороны Пугачевой его нисколько не удивил. Довольно часто знаменитость говорит на эмоциях, хотя обычно не позволяет себе переходить на личности.

"Есть люди, которые, когда переживают и нервничают, отвечают раздраженно. Пугачева – умная, мудрая женщина, ей не двадцать лет", – говорит он.

По словам гитариста, высказывание про Михайлова было исключительно эмоциональным выбросом.

Левшин вспомнил, что даже с ним на репетициях у Пугачевой могло выскользнуть неприличное слово в его адрес, но всегда это касалось профессиональных вопросов, а не личностных – оскорблять его как человека она себе не позволяла.

Артист допускает, что в будущем Пугачева может вернуться в Россию, но это будет исключительно ее решение – ведь она взрослый человек и вольна сама выбирать свою судьбу.

Ранее Стас Михайлов прервал молчание и ответил на выпад Примадонны в свой адрес.