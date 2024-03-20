Не только Леонтьев: кто еще из артистов решился оставить сцену и уйти на пенсию

Не только Леонтьев: кто еще из артистов решился оставить сцену и уйти на пенсию
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артиста не должно быть жалко. Поэтому очень важно уйти со сцены своими ногами, а не дожидаться, пока вынесут.

Накануне 75-летия Валерий Леонтьев заявил, что покидает эстраду "без прощальных концертов, соплей и слез". По его словам, жанр, которым он занимался, "не терпит дряхлости". На такой шаг смелый способны единицы! Давайте вспомним тех, кто его сделал.

Муслим Магомаев, несмотря на популярность и всенародную любовь, ушел со сцены в 1998-м. Он обошелся без прощальных громких речей, без пафоса и банкетов. Певцу в ту пору было всего 56 лет. Но он объяснил, что "Лучше уйти со сцены на полчаса раньше, чем на 5 минут позже". Последние годы жизни он прожил, отказываясь от концертных выступлений. Занимался живописью, вел переписку с поклонниками через свой сайт. А по поводу прекращения выступлений говорил: "Каждому голосу, каждому таланту Бог определил определенное время, и перешагивать его не нужно".

Проблемами с голосом объясняла свой уход со сцены в 2009 году и Алла Пугачева. "Первая причина ухода – это здоровье, сердце не очень позволяет мотаться туда-сюда на пароходах, самолетах и других видах транспорта, – говорила тогда 60-летняя певица. – Вторая причина в том, что после ряда операций голос подсел и не может выразить тех чувств, которые я хотела бы, чтобы он выражал". Правда, с тех пор она успела и в еще один тур съездить, и несколько сольных концертов дать, и песни продолжает выпускать.

В 1997 году в зале "Россия" 60-летний Иосиф Кобзон попрощался со сценой. В фойе тогда появилась мраморная табличка: "В день и час прощального концерта Иосифа Кобзона". Перед этим он проехал с туром "Я песне отдал все сполна" не только Россию, но и зарубежье, дав 116 концертов. Правда, в 2006 году зал начали сносить, и судьба памятной доски покрыта тайной. А Кобзон вернулся на сцену, чтобы потом снова... поехать в прощальный тур. Лишь в день 75-летия он скажет: "У меня уже был прощальный тур, но сейчас я принял окончательное решение закончить концертную деятельность, хотел бы поставить точку. Я привык работать в полную силу, но чувствую, что сил остается все меньше, да и интереса к моей персоне поубавилось. Хотел бы достойно покинуть сцену, поэтому и наметил ряд заключительных концертов". Последний раз он выйдет на сцену 21 сентября 2017 года и даст пятичасовой концерт по случаю 80-летия. Меньше чем через год певца не станет.

Ирина Аллегрова в марте 2012 года объявила о начале прощального тура. В ту пору ей исполнилось 60 лет. "На праздничном концерта она заявила: "Сегодня я объявляю о начале прощального тура". Но я очень не люблю точки, мне нравятся многоточия. Я заканчиваю активную гастрольную деятельность, потому что захотела побольше бывать дома, решилась в корне поменять свой образ жизни: с кочевого – на оседлый. Как это у меня получится – жизнь покажет…" Тур стартовал в "Олимпийском" в Москве, потом были концерта в Армении, Израиле и многих других странах. Правда, едва прощальный тур завершился, певица анонсировала тур возвращения на сцену. Мол, пожила "простой человеческой жизнью", и снова потянуло на сцену. Но планы сорвали вначале ковид, потом – события 24 февраля 2022 года. С тех пор певица не дает сольников, лишь иногда появляясь в сборных концертах с патриотическими песнями. По ее словам, сейчас – не лучшее время для концертов.

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Пенсия больше: Пугачева утерла нос Ротару
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com Михаил Боярский. Фото: www.globallookpress.com
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Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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