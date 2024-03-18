Танцор обратился к коллегам

Текущее положение дел сложно назвать благоприятным для отечественных артистов. Звезды, которые привыкли гастролировать по всему миру, теперь лишены возможности показывать свое творчество за рубежом, так как во многих западных странах идет активная отмена русской культуры. На этом фоне с обращением к коллегам выступил знаменитый российский артист балета Николай Цискаридзе.



Танцор подобрал подходящее, на его взгляд, место для гастролей российских звезд. Популярный артист напомнил о необъятности и широте нашей страны. Цискаридзе призвал знаменитостей больше путешествовать по российским городам и дарить свое творчество соотечественникам, живущим даже в отдаленных населенных пунктах.

При этом Михаил подчеркнул, что недалек тот час, когда западный мир очнется и снова начнется с уважением и интересом относиться к российской культуре, а тяжелые времена нужно просто "переждать".

Также народный артист Российской Федерации поделился страхами, которые тревожат его куда больше западных антироссийских истерик. Цискаридзе отметил, что ужасным явлением считает отмену русской культуры внутри самой России. С этим Николай призвал бороться за счет активной гастрольной деятельности.

К слову, ранее Николай Цискаридзе резко высказался о новом поколении артистов.