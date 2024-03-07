Вскрылись детали исчезновения Нагиева: почему артист пропал с "Первого канала"

Вокруг звезды ходит немало слухов

После известных событий зимы прошлого года некоторые российские артисты внезапно пропали с радаров. Среди исчезнувших оказался популярный артист и телеведущий Дмитрий Нагиев. О том, что на самом деле произошло со звездой, рассказал его близкий друг певец Сергей Рогожин.



Как известно, публичная жизнь Дмитрия резко изменилась два года назад. Если раньше артист постоянно мелькал на федеральных каналах, то теперь лишь иногда выходит на связь в социальных сетях. Многие предположили, что артист залег на дно из-за своей позиции по поводу последних событий на международной арене. Однако Рогожин утверждает, что это совсем не так.



Певец объяснил, что исчезновение Дмитрия с "Первого канала" было продиктовано необходимостью изменить контент. Нагиев долгое время был ведущим развлекательного проекта "Голос", однако руководство первой кнопки на некоторое время решило отказаться от подобного рода развлекательных передач. Тогда озадаченный Дмитрий пытался выяснить, как долго он пробудет без работы.



Внятного ответа артисту не дали, и он решил переключиться на другие проекты. По словам Сергея, Дмитрий подписался на работу в четырех художественных проектах. Певец также утверждает: когда "Голос" вернулся в сетку вещания, Дмитрия позвали назад, но у него просто физически не было времени. Рогожин уверен, что когда график артиста станет посвободнее, он может вернуться в музыкальное телешоу.



К слову, ранее Сергей Рост рассказал о ссоре с Дмитрием Нагиевым.

