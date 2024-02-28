Бастрыкин описал мрачное будущее предавших Россию артистов

Знаменитостям придется отвечать

За последние несколько лет отечественный шоу-бизнес прошел через процедуру своего рода "самоочищения". Неожиданно выяснилось, что многие любимцы публики крайне далеки от патриотических настроений и, напротив, с большим удовольствием плюют в нашу страну. Со строгим заявлением по этому поводу выступили в российском Следственном комитете.



Глава профильного ведомства Александр Бастрыкин описал мрачное будущее знаменитостей, которые решили уехать из страны и оттуда не прекращают поливать грязью бывшую родину. Бастрыкин отметил, что, вероятно, на такой шаг артистов толкнуло желание понравиться властям новой родины. При этом глава Следственного комитета отдельно напомнил, что предателей нигде не любят.



Бастрыкин сообщил, что если беглецы-русофобы примут решение вернуться в нашу страну, то здесь им придется отвечать по всей строгости закона. Как известно, за дискредитацию армии положено серьезное наказание. Так что все, кто выступали с резкой критикой действия властей, получат по заслугам.

"Если они вернутся в РФ, то им придется ответить по закону", – подчеркнул глава СК РФ.

К слову, ранее переехавшей за границу, но мечтающей продолжать зарабатывать на россиянах Алле Пугачевой предложили новый "бизнес".

