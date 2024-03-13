Экс-супруг Примадонны назвал SHAMAN "социальным героем" для россиян

Певец задел струны душ миллионов слушателей

Продюсер Евгений Болдин уверен, что исполнитель Ярослав Дронов (он же SHAMAN) является "социальным героем", который полностью удовлетворяет запросы аудитории, выдавая ей то, что сегодня для нее необходимо.

Молодой артист, уверен экс-супруг Примадонны, смог устроиться в нужном амплуа – русский, который исполняет песни на патриотическую тематику. В репертуаре каждого артиста большую роль играет социальное явление – учитывая, что российскому народу нужна сплоченность, защита и единение, SHAMAN как раз пользуется в стране популярностью.

Песня, указывает Болдин, "цепляет", как правило, за счет музыкальной составляющей, создаваемых образов, вокала. С этой точки зрения SHAMAN проявил себя как большой талант.

А не так давно Ярослав Дронов выступил на сцене в парике – после этого профессиональный стилист заявил, что у певца, походе, имеются серьезные проблемы с волосяным покровом на голове из-за постоянного осветления. Не исключено, что исполнитель уже "попрощался" со своими волосами.