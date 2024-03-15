Стало известно, где споет Гагарина после отказа исполнять гимн России на матче

Стало известно, где споет Гагарина после отказа исполнять гимн России
Полина Гагарина. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Певица нашла альтернативу

Исполнительница Полина Гагарина выступит на футбольном матче сборных РФ и Парагвая, который состоится 25 марта в российской столице. Изначально, как сообщалось ранее, певица отказалась петь для болельщиков перед матчем России и Сербии из-за корпоратива, который должен был состояться тем же днем.

Однако 25 числа певица появится на открытии игры и выступит перед собравшимися с "Миллионом голосов", ранее звучавшем на Евро-2015 в ее собственном исполнении.

В Российской футбольном союзе уточнили, что на мероприятии, кроме Гагариной, выступят NLO, исполнительница MIA Boyka, а также "Земляне".

Напомним, ранее сообщалось об отказе звезды выступать перед игрой российской сборной с командой Сербии 21 марта. В тот момент СМИ пояснили, что в тот же день певице якобы предстоит выступление на корпоративе, запланированном в одном из ресторанов Москвы. Полина же воздержалась от комментариев, назвав всю информацию "полным враньем".

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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