Скрывали правду: настоящей матерью дочери Петросяна является воровка-уголовница

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По официально версии, первая жена Евгения Петросяна – дочь актера Владимира Александровича Кригера (1872—1932), младшая сестра балерины Викторины Владимировны Кригер (1893—1978). Но правда о настоящей матери старшей дочери Петросяна долго была тайной за семью печатями.
Ее, уже будучи на смертном одре, обнародовала старейшая актриса Центрального академического театра Российской армии Мария Скуратова.
"Мой дядя – Илья Миронович Шлуглейт, – сообщила она "Утро.ру". – Что же касается Викторины Петросян, то это внучка моего дяди".
От нее и стало известно, что первой женой Евгения Петросяна и матерью его дочери Викторины была Софья Ильинична Шлутгейт, дочь Илья Мироновича. Но ее имя было вычеркнуто из семейной хроники как постыдное. Ведь родившая от Петросяна гражданка была мошенницей и воровкой. Много лет она провела в колонии – была рецидивистской, кражами промышляя профессионально.
Стоит заметить, что рожденная Софьей Ильиничной от молодого тогда и только что приехавшего покорять Москву Евгения Петросяна дочь – не единственный ее ребенок. От другого мужчины она родила сына Илью, единоутробного брата Викторины. Он – успешный бизнесмен, живет в Москве, говорили, что он занимается текстилем. Но связи с ним у Петросяна нет.
Кстати, первая жена Петросяна не погибла молодой в автоаварии, как принято думать. Она умерла своей смертью от старости и сравнительно недавно.
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