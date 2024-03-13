Ставший недавно отцом Петросян сделал громкое заявление о суррогатной матери

У 78-летнего комика родилась дочь

Сенсационной новостью поделилась в день своего 35-летия жена Евгения Петросяна. Татьяна Брухунова заявила, что у нее и 78-летнего сатирика родилась дочь. На звездную пару сразу же обрушились с подозрениями поклонники. Оно и не удивительно, ведь супруга комика ни разу не упоминала о своей беременности, кроме того, ее никто не видел с животом. Многие предположили, что муж с женой прибегли к помощи суррогатной мамы.

Однако сплетни опроверг сам Петросян. Он гордо заявил, что они с женой справились самостоятельно.

"Не надо наговаривать", – ответил сатирик на слухи.

Напомним, Татьяна Брухунова вышла замуж за Евгения Петросяна в 2019 году. Вскоре у пары родился сын Ваган. Кроме того, у юмориста есть дочь от первого брака, недавно ей исполнилось 55 лет.

Новорожденная дочь сделала ведущего "Кривого зеркала" многодетным родителем. Имя малышки Петросян не раскрыл, заявив, что такие заявления вправе делать только супруга. Впрочем, лицо девочки муж с женой тоже пока не показали.

Ранее сообщалось, что Петросян поскользнулся на льду и оказался в больнице с переломом. Однако Татьяны в этот момент рядом не было. Жена сатирика уехала отдыхать в Китай. Коллеги юмориста назвали причины поступки Брухуновой.