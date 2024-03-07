SHAMAN встретился с Орнеллой Мути и поцеловал ее по-русски

SHAMAN научил итальянку Орнеллу Мути целоваться по-русски
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Между певцом и актрисой состоялось тесное общение

32-летний знаменитый исполнитель Ярослав Дронов, которого знают под именем SHAMAN, встретился с актрисой из Италии Орнеллой Мути. Это произошло в рамках Международного молодежного фестиваля в Сочи. При встрече с российским певцом звезда фильма "Укрощение строптивого" поцеловала россиянина на итальянский лад – по одному разу в обе щеки. SHAMAN же продемонстрировал русскую традицию "троекратного поцелуя".

На фестиваль молодежи Орнелла Мути прибыла вместе со своей дочерью Найке Ривелли и прославленным пианистом Лоренцо Баньяти. Последний, к слову, уже несколько лет живет в Москве. Наследница итальянской актрисы редко путешествует с матерью и не любит появляться на публике. Однако не удержалась, когда узнала, что поездка запланирована в один из самых крупных городов мира. 

Во время встречи SHAMAN пригласил Орнеллу на свои концерты, которые он посвящает всем женщинам и проведет их после 8 Марта. В ответ итальянка выразила желание приложить руку к творчеству российского патриота и сняться в его клипе. На прощание звезды снова поцеловали друг друга. Мути быстро научилась, как это делать по-русски, и трижды "чмокнула" певца. 

Ранее сообщалось, что Орнелла Мути посетила московскую неделю моды и заявила, что в России у нее много друзей. 

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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