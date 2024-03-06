Стас Намин рассказал, что заставило Пугачеву пожертвовать карьерой ради Галкина*

Певица никогда не испытывала таких чувств

Российский исполнитель, основатель музыкального коллектива "Парк Горького" Стас Намин рассказал, что не так давно навещал Аллу Пугачеву, которая проживает в Израиле. Продюсер, знакомый с ситуацией, рассказал, что сподвигло исполнительницу на переезд из родной страны.

Все действия Примадонны, указывает Намин, вызваны глубокими чувствами к супругу Максиму Галкину*. Именно он принял решение о переезде из России – и с ним уехало все семейство.

Сама Примадонна, утверждает лидер рок-группы "Цветы", всегда имела моральный стержень и отличалась нравственностью. Увы, сетует Намин, в адрес исполнительницы слышится "разная болтовня". А причина переезда певицы проста – она сильно любит своего супруга, за которым пошла следом, как жена декабриста.

"Она любит в первый раз... Она не может разрушить семью", – высказался Намин о ситуации с давним переездом звездной пары в Израиль.

Намин, не так давно навестивший Примадонну, заверил, что Алла Борисовна не строит никаких планов по возвращению в Россию, хотя живет теперь гораздо скромнее. А сам Стас навестил исполнительницу в Израиле буквально за считанные дни до военного конфликта, который разразился на Ближнем Востоке.

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