Актер Никоненко заявил, что Пугачевой заплатили за провокационное выступление

"Заплатили": Никоненко раскрыл причину плясок Пугачевой под украинскую песню
Алла Пугачева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Артистка в очередной раз попала в скандал

На днях Алла Пугачева отметила на яхте "праздник весны", который сама же и придумала. Артистка записала видео, которым поделилась в социальных сетях с поклонниками. Они заметили, что Примадонна выплясывала под украинскую народную песню. Эта ситуация обернулась широким общественным резонансом и поразила народ. Многие заявили, что это все равно, что выйти под "фашистский гимн". 

Объяснение выходке Аллы Борисовны нашел российский и советский актер Сергей Никоненко. Он предположил, что за эту провокацию Пугачевой кто-то заплатил немалые деньги. 

"Ей, наверное, кто-то миллион заплатил. Там у них, по всей видимости, все проплачено. А остальное никого не интересует", – высказался артист. 

Аллу Пугачеву Никоненко знает уже полвека. Он признался, что в последнее время не узнает некогда любимую у народа исполнительницу. По словам Сергея Петровича, Примадонна окончательно потеряла стыд и совесть. А вот раньше артистка была скромной и веселой, но когда "запела" скатилась в разврат, в том числе денежный, подытожил актер. 

Сергей Никоненко заявил, что не следит за жизнью Пугачевой в Израиле, и призвал остальных не заглядывать к ней в социальные сети. Он рассказал, что не считает ее выдающейся и не ждет возвращения певицы в Россию. 

Ранее стало известно, что Орбакайте вызвали в Кремль после украинской выходки матери. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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