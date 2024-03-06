В России отказались похоронить Пугачеву на Новодевичьем кладбище

Известный артист считает, что Примадонна не достойна таких почестей

Бывший солист группы "АукцЫон" Сергей Рогожин высказался о ситуации с Аллой Пугачевой. По его словам, знаменитость сама лишила себя уважения в родной стране, поэтому и ее похороны на Новодевичьем кладбище проводить нельзя ни в коем случае.

Артист утверждает, что он не является кровожадным. Хотя, по его мнению, покинувшие страну звезды сами себя наказали. Рогожин считает, что всех оскандалившихся знаменитостей нужно попросту забыть.

Почему Алла Пугачева поступила именно таким образом, музыкант не понимает. Певицу он назвал невероятным стратегом, но со своим отъезом из России она, по его словам, сильно просчиталась.

"Как должна была уехать крыша в этом возрасте, чтобы она взяла и тупо перечеркнула нереально звездную жизнь в стране?! ... Здесь ей не быть ни на Новодевичьем, ни тем более в Кремлевской стене. Эту историю она прогадала", – заявил артист.

Рогожин считает, что в последние годы Алла Пугачева была не в себе – носила странные наряды, меняла мужей. И на фоне всего ей давно было не до творчества.

Ранее психолог рассказал о состоянии Пугачевой.