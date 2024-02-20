О певцах никто не думает: Газманов прямо назвал реальную цель шоу "Голос. Дети"

Ради чего и для кого на самом деле снимается популярный вокальный телепроект

5 марта в столичном Vegas City Hall состоится гала-концерт финалистов общероссийского конкурса "Родники. Дети". Идеолог и художественный руководитель проекта Олег Газманов объяснил отличие данного конкурса от большинства других.

"Телевизионные конкурсы, такие как "Голос. Дети", все-таки устраиваются в основном для поднятия рейтинга телеканала, а что делать ребенку после – непонятно, – говорит певец о незавидной доле участников. – Детям, как правило, не хватает конкурсного репертуара, поэтому они зачастую поют не российские, а зарубежные песни".

Артист поделился и историей создания своего первого детского хита "Люси". Он признался, что изначально создал взрослую песню про любовь к девушке, которую звали Люси. "Песня была для взрослых, – рассказал певец в эфире "Утро с Веснушкой и Кипятошей" на Детском радио. – Но, когда я уже хотел ее показывать, у меня неожиданно заболели связки. Я думал, что вообще не смогу больше петь. В то же время Родион, ему тогда было 6 лет, все мои песни пел прекрасно. И мои друзья говорили: "Ну напиши для него что–нибудь..."