Россиянам рассказали, чем опасен дефицит железа в организме весной

Россиянам рассказали, чем опасен дефицит железа в организме весной
Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
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Весна – явно не подходящее время года для вегетарианства. Пробуждающаяся природа застает нас в период гиповитаминоза. Поэтому крайне важно следить за рационом, в котором должны присутствовать продукты, обеспечивающие нас основными витаминами и минеральными веществами.

Весной, указывают медики, организму требуется мясо с продуктами животного происхождения (минимум 3-4 раза в неделю) с едой, обеспечивающей нас жирами и белками.

Мясо нам необходимо из-за экстрактивных веществ, служащих возбудителями отделения пищеварительных соков. А еще из-за потребности в железе, дефицит которого приводит к ломке ногтей, тусклости волос и слабости мышц с повышенной утомляемостью.

По словам эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерины Антиповой, описанная симптоматика говорит о железодефицитной анемии, которая часто встречается весной. И ее необходимо лечить. Дефицит микроэлементов, особенно весной – опасное дело. Не стоит отказываться от мяса и яиц.

Источник: Российская газета
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