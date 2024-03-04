Пожилой секс-гигант удивился неожиданной перемене на 67 году

Интимная жизнь мужчины изменилась

Пожилой иностранец на собственном примере доказал, что и после достижения пенсионного возраста можно жить весьма активной сексуальной жизнью. Впрочем, как оказалось, некоторые перемены все же могут произойти.



Мужчина пожаловался, что интимные игры проходят как обычно, но в конце практически отсутствует семяизвержение. Половой гигант подчеркнул, что испытывает все приятные эмоции и ощущения от близости, но эякуляция не происходит.



Мужчина отметил, что раньше, наоборот, мог похвастаться весьма обильными потоками семенной жидкости, теперь же все неожиданно изменилось. Пенсионер также обратил внимание, что в последнее время начал принимать медикаменты от диабета. Он отметил, что регулярно проверят здоровье простаты, с ней проблем нет.



Секс-коуч Рич Юзвяк предположил, что такое положение дел может быть вызвано диабетом. Подобный синдром называется ретроградной эякуляцией. Обычный процесс нарушен неврологическими изменениями, которые вызывает диабет. Поэтому происходит так, что сперма оказывается в мочевом пузыре.



Для того чтобы решить проблему, пожилому мужчине посоветовали обратиться к врачу, который подберет лекарство, избавляющее от этого неприятного синдрома.



К слову, ранее был назван идеальный размер пениса с точки зрения женщин.

