В некоторых регионах будет совсем холодно

Россияне с облегчением заканчивают короткую рабочую неделю и уходят на длинные выходные – мартовские праздники в этом году длятся три дня. Однако погодные условия оставляют желать лучшего.



Так, синоптики огорчили жителей страны прогнозом погоды. В Центральной России ожидается понижение температуры и мокрый снег.



На Юге страны будет не выше +8 градусов, хотя еще несколько дней назад доходило до +15. А на Урале и в Западной Сибири и вовсе похолодает до -20 градусов. В Якутии на праздниках будет до -40 и снежные заносы.

