Как удалить накипь с чайника за 20 рублей: полезный лайфхак

Как удалить накипь с чайника за 20 рублей: полезный лайфхак
Фото: www.unsplash.com
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Необязательно покупать химические средства

Чистота на кухне – показатель хорошей хозяйки, так что жительницы нашей страны всегда стараются тщательно убираться в этой зоне квартиры. Каждый предмет требует особого внимания. Например, чайник, без которого невозможно обойтись в быту, частенько покрывается накипью. Одно копеечное средство позволит быстро справиться с проблемой.

В первую очередь, стоит отметить, что от накипи нужно избавляться, как только она появилась. Во-первых, такая среда благоприятна для развития бактерий. Кроме того, накипь негативным образом сказывается на качестве воды и ее вкусовых характеристиках. Накипь появляется в любых чайниках из-за оседания солей, которые присутствуют даже в очищенной воде.

К счастью, простой совет от опытных хозяек позволяет быстро разобраться с проблемой. Для избавления от накипи потребуется всего несколько яблок, которые обойдутся в пару десятков рублей. При этом мякоть можно съесть – для процедуры нужна только кожура. Ее отправляем в чайник и заливаем водой. После того, как он вскипит, необходимо оставить воду на несколько часов. После этого убираем накипь тряпочкой.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как быстро избавиться от засора в ванне. Полезный лайфхак удивит даже опытных хозяек.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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