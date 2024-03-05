Не выбрасывайте сетку для овощей: она пригодится вам в быту

Не выбрасывайте сетку для овощей: она пригодится вам в быту
Фото: Creativ Studio Heinemann/www.globallookpress.com
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О таком проверенном лайфхаке знают не все

Сетка, в которой обычно мы покупаем килограммами лук, картофель и другие овощи в продуктовых магазинах, выкидывать не стоит. Этот предмет невероятно полезен в быту, как показывает практика жизни миллионов россиян и жителей бывших советских республик.

Народ давно нашел применение этому предмету – с ним хозяйственное и туалетное мыло не будет выскальзывать из рук. Все будет отлично держаться из-за сетки, которая и фиксирует предмет. Достаточно просто надеть на кусок мыла сетку, закрепив резинкой у основания. 

К тому же, такой способ позволит отлично сэкономить на мыле – не придется тратить время и смывать "слои", пытаясь поймать его в раковине или ванне.

Ранее мы рассказывали о способе отчистить чайник от накипи.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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