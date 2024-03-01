Бузова накинулась на Ивлееву из-за послания Путина

Телеведущая строго осудила коллегу

Блогер Анастасия Ивлеева получила огромную популярность благодаря социальным сетям. Артистка выбилась в лидеры мнений и успешно строила карьеру в нашей стране. Все перечеркнула пресловутая "голая вечеринка". Теперь звезда ищет возможность реабилитироваться. О ее потугах резко высказалась Ольга Бузова.



Известная телеведущая и певица накинулась на Ивлееву после признания той в том, что она впервые в жизни слушала послание российского президента Владимира Путина, которое состоялось накануне, 29 февраля. Ивлеева в социальных сетях объявила, что теперь ей вдруг стало очень интересно следить за жизнью родной страны. Она также заверила, что поддерживает тезисы Путина.



Бузова с негодованием объявила, что в шоке от того, что взрослая 32-летняя женщина только сейчас заинтересовалась ситуацией в стране. Ольга также выразила удивление, что на протяжении долгого времени Анастасия являлась лидером мнений.

"Ненормально жить в нашей стране и не смотреть то, что говорит президент. Я просто в шоке. И эта женщина являлась лидером мнений и публично осуждала меня", – сказала Бузова.

К слову, ранее стало известно, что блогер Анастасия Ивлеева собирается отправиться в Донбасс. Известный продюсер заявил, что поездка Ивлеевой в ДНР еще больше разозлит народ.

