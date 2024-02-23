Ивлеева внезапно обратилась к звезде Донбасса

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После грандиозного скандала, которым закончилась "голая вечеринка" блогера Анастасии Ивлеевой, многим артистам пришлось нелегко. Публика была шокирована плясками знаменитостей в полуголом виде в то время, когда страна находится в тяжелой ситуации. Участники шабаша быстро попали в опалу и теперь пытаются вымолить прощение. Так, организатор вертепа Анастасия Ивлеева неожиданно заинтересовалась многострадальными республиками Донбасса.
Накануне она выложила в социальные сети первый за долгое время видеоролик. Многих удивило, что он был посвящен выступлению музыкальный звезды Донбасса – рэперу ОМ (настоящее имя – Дмитрий Пахомов). Артист дал концерт в Москве, на котором решила поприсутствовать телеведущая.
"Сила в делах! Дима, спасибо за концерт", – решила обратиться к донецкому музыканту артистка.
При этом в информационном пространстве появились сведения о том, что Ивлеева выложила ролик с благодарностями практически сразу после того, как рэпер нелестно высказался на ее счет.
В последние дни ходят слухи, что Анастасия собирается посетить Донбасс. Опальные звезды приезжают туда, чтобы заслужить прощение. Многие отмечают, что в первую очередь, такими артистами движет желание вернуть эфиры и работу.
Рэпер резко высказался об Ивлеевой, подчеркнув, что Донецк – "не стиральная машина", в которой можно отмыться от грехов.
К слову, ранее для Анастасии Ивлеевой подобрали подходящую работу в Донбассе.
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