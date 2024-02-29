Россиянка слетала в Турцию и оставила противоречивый отзыв о Каппадокии

"Толпа в одной корзине": что привело в ужас российскую туристку в Турции
Фото:unsplash.com
Девушка посетила один из туристических городов страны

Жительница России слетала с мужем в любимую многими Турцию и теперь с ужасом вспоминает этот отпуск. Девушка по имени Алина заявила, что не могла дождаться, когда этот тур наконец закончится. Путешественники посетили туристический город Гереме, о котором много читали и, который их разочаровал.

Местечко в Каппадокии известно на весь мир своими завораживающими воздушными шарами. Именно за этим впечатлением россиянка и поехала в Гереме. Однако разочарование настигло ее еще на этапе покупки билета на шар, который обошелся в 500 евро, что составляет почти 50 тысяч рублей. 

На этом неудачи не закончились, за столь немалые деньги Алину и ее супруга разместили "в одной корзине с толпой китайцев". Было тесно и неудобно, поделилась девушка. К слову, сам полет тоже не вызвал у россиянки восторга. 

"Во время подъема дно корзины зацепилось за ветки деревьев, что сильно напугало абсолютно всех",  —  вспомнила о неудачном путешествии туристка. 

Впрочем, вид оправдал все ожидания, рассказала Алина. А вот погода подвела. В это время года перепады температуры были непредсказуемыми, и везде приходилось ходить с горой запасных вещей. 

К слову, и сам город Гереме туристка не смогла назвать выдающимся. Местные постройки выглядят скучными и однотипными, а чтобы добраться до действительно интересных мест, нужно потратить много времени, подытожил Алина. 

Ранее россиянка побывала в Новой Зеландии и осталась шокирована. 

Источник: Дзен ✓ Надежный источник
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