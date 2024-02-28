В Челябинске отменили концерт миллиардера Эмина Агаларова

В Челябинске внезапно отменили концерт миллиардера Агаларова
Эмин Агаларов. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Певец должен был спеть 5 марта

Неожиданные отмены концертов известных музыкантов в последнее время не редкость. Однако в этот раз выступление сорвалось у российского миллиардера Эмина Агаларова, которого многие знают как Emin. Песни исполнителя планировали послушать жители Челябинска 5 марта, однако на городском сайте, где продавали билеты, сообщили, что выступление не состоится. 

"Концерт исполнителя Emin, запланированный на 5 марта в Театре оперы и балета им. М.И. Глинки, отменен",  —  оповестили поклонников музыканта.

Почему Emin не приедет к челябинцам, им не рассказали, но обещали вернуть деньги за билеты. Впрочем, сообщается, что другие концерты состоятся согласно запланированному графику.

Музыкант Эмин Агаларов  —  сын одного из самых богатых бизнесменов России. Отец артиста Араз Агаларов  —  основатель бренда Atlantic Records Russia, а также вице-президент холдинга Crocus Group. Однако своей популярности Emin добился без помощи отца. Еще во время обучения в Швейцарии он начал самостоятельно зарабатывать на жизнь, организовывая мероприятия для одноклассников. После уехал в США и открыл собственный интернет-магазин часов и сувениров. 

В Россию Агаларов вернулся в нулевых, чтобы начать петь на русском. До этого исполнитель строил музыкальную карьеру за границей. 

Ранее сообщалось, что концерты Анны Асти срываются по всей стране. 

Источник: Челябинск сегодня ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей