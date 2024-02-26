Музыкальный критик заявил о незаслуженных страданиях "отмененной" Лолиты

Известный критик заявил о незаслуженных страданиях "отмененной" Лолиты
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Бабичев призвал соотечественников простить звезду

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Лолита Милявская, которую постигла "отмена" после появления на вечеринке обнаженных селебрити в конце прошлого года, в сравнении с остальными своими образами не демонстрировала ничего, что могло бы стать причиной такого отношения к певице.

Буквально несколько лет назад, напомнил Бабичев, Милявская выступала на концерте в Баку в полупрозрачном наряде. И общественность тогда не сказала ни слова в адрес исполнительницы.

Критик не понимает, за что должна выносить такие страдания исполнительница, которая на той самой вечеринке не демонстрировала никаких отличий от прежних образов, создаваемых Милявской годами. А ведь несколько лет назад из-за ее полупрозрачные одежды стали мемами в Интеренте.

"Ее и к Ди Каприо в сцену из "Титаника" прикручивали, что только с ней ни делали", – вспоминает медийный ведущий.

Впрочем, Лолита долгие годы была "на грани", становясь причиной массового обсуждения в светских хрониках. Однако до недавних пор из всех историй певица каким-то образом выкручивалась, считает Бабичев.

А ранее за Лолиту вступился Отар Кушанашвили, заявивший о неблагодарности ее слушателей.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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