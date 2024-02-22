Раскрыто имя второго ведущего новой "Фабрики звезд"

Команда ведущих будущего шоу наконец сформирована

Тимур Родригез составит пару Регине Тодоренко в креслах ведущих проекта "Новая Фабрика звезд". В новой версии проекта предполагается два наставника и двое ведущих. Конферанс отдается Регине и Тимуру, которые рвутся начать работать поскорее. Наставлять конкурсантов назначены Сергей Шнуров (группа "Ленинград") и Сергей Жуков (группа "Руки вверх").



Тимур Родригез нетерпеливо ждет запуска проекта: ему хочется узнать, как новый формат заработает, какое влияние окажут на него нынешние реалии и кто, возможно, станет яркими звездами отечественной сцены в ближайшие годы. Ждет премьеры и Регина Тодоренко, мечтавшая получить роль ведущей в "Новой фабрике".

Как и прежние версии шоу, задуманная теперь – это шанс для молодых артистов показать себя и научиться полезному у лучших певцов и наставников российской эстрады. Премьера нового шоу намечена на 3 марта.

Напомним, в столице прошел кастинг в проект, и в течение дня творческая группа просмотрела почти тысячу номеров кандидатов из разных регионов России.

Ранее "Утро.ру" писали, что очередной сезон "Маски" начнется с тем же составом ведущих, среди которых будут Тимур Родригез и Регина Тодоренко.

