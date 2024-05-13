Пугачева устроила встречу с Тиньковым* на Кипре

Знаменитости проводят время вместе

Долгие десятилетия Алла Пугачева была королевой отечественной эстрады и казалась многим чуть ли не одним из символов страны. Однако стремительные перемены на международной арене показали, что у артистки свой взгляд на многие вещи, и он разительно отличается от позиции патриотически настроенных граждан.



Теперь и вовсе выяснилось, что певица близко сошлась с опальным бизнесменом Олегом Тиньковым*. Недавно бывшую примадонну отечественной эстрады и предпринимателя, который активно критикует решения российских властей, застукали за совместной трапезой.

Беглые знаменитости устроили рандеву на Кипре, именно там Алла Пугачева обосновалась после того, как ситуация в Израиле обострилась, и Святая земля перестала устраивать звездное семейство в качестве новой родины.

Внимательные россияне заметили Пугачеву в компании Тинькова* и, разумеется, раструбили об этом событии по всем социальным сетям. Очевидцы отметили, что сблизившиеся знаменитости вели очень активную беседу – беглым звездам явно есть, что обсудить. Также наблюдательные россияне обратили внимание на непривычный вид Пугачевой. На встречу с Тиньковым* она пришла без излюбленного парика.

К слову, ранее было сделано заявление о преемнице Аллы Пугачевой.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации