Обещавший пойти в армию после вечеринки Ивлеевой рэпер Vacio уехал из России

Приоритеты парня изменились

Самым громким скандалом прошлого года стал "голый вертеп", устроенный блогером Анастасией Ивлеевой. Одной из главных звезд вечеринки оказался молодой рэпер Vacio, явившийся на мероприятие полностью голым – лишь носок прикрывал причинное место артиста. После громких разбирательств музыкант решил проявить патриотические чувства и пообещал отправиться в зону СВО. Однако внезапно передумал.



Так, стало известно, что Vacio сумел сбежать на территорию Соединенных Штатов Америки. Николай Васильев (так по паспорту зовут скандального артиста) накануне должен был прийти в военкомат. Однако молодой человек туда не явился, так как спешно отбыл в США.

В окружении артиста объявили, что парень очень расстроился из-за низкого количества просмотров на его новом клипе. Такое положение дел навело рэпера на мысли о том, что на родине его разлюбили, а это значит, что и он не обязан любить Россию. Теперь Vacio решил попытать удачу в другой стране.

Тем временем, главный организатор вечеринки – Анастасия Ивлеева продолжает усиленно каяться и выпрашивать прощение у страны и аудитории. Недавно она даже объявила, что успела побывать в Донбассе. Знаменитость рассказала, что случилось с ней после скандального вертепа.