Воробей прокомментировала позднее отцовство Евгения Петросяна

Юморист обзавелся малышами на восьмом десятке

Личная жизнь популярного российского юмориста Евгения Петросяна привлекает огромное внимание общественности. Его скандальный развод с коллегой Еленой Степаненко, а затем женитьба на молодой красотке Татьяне Брухуновой обсуждается до сих пор. Влюбленные уже успели обзавестись потомством. О позднем отцовстве артиста резко высказалась юмористка Елена Воробей.



В первую очередь, звезда подчеркнула, что очень рада за коллегу по сцене. Елена объяснила, что желание обзавестись наследниками в столь почтенном возрасте может объясняться тем, что в молодые годы Петросян был вынужден лишить дочь отцовского внимания. Его старшая наследница Викторина зачастую видела отца только по телевизору, гастрольный график не позволил Евгению Вагановичу стать примерным родителем.

"Предположу, что семья Евгения Вагановича ждала своего кормильца дома, а дочь росла с папой вприглядку, то есть на фотографии. Жизнь всегда пишется без черновиков!" – резко высказалась Воробей о жизни Петросяна.



Теперь же все изменилось. Любимец публики практически ушел на покой, и все свое время может посвящать семье. Воробей отметила, что популярным артистам часто приходится исправлять ошибки и недоработки молодости тогда, когда появляется больше времени на заботу о семье. Вероятно, именно так случилось в жизни Евгения Петросяна. Елена пожелала молодым родителям семейного счастья и любви, отмечает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее появилась информация о несостыковках в рождении дочери Брухуновой.