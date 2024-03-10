Мука и кипяток: делаем идеальные лепешки для всей семьи

Они идеально подойдут к основному и сладкому столу

Домашние лепешки – вкуснейшее угощение, которое готовить можно довольно быстро и с небольшим количеством ингредиентов. Делимся рецептом, как из муки и кипятка сделать идеальное блюдо для всей семьи, которое можно подавать как к основному, так и к сладкому столу.

Ингредиенты

Мука – 300 граммов.

Сахар – 1 чайная ложка.

Соль – 1 чайная ложка.

Вода – 650 мл.

Пошаговый рецепт приготовления вкуснейших лепешек

1. Муку смешиваем с солью и сахаром.

2. Кипятим воду в сковородке и добавляем туда муку. Замешиваем тесто на сковородке, не выключая огонь.

3. Когда вся вода впиталась, перекладываем тесто в миску. Даем остыть, присыпаем мукой и вымешиваем.

4. Смазываем тесто растительным маслом и раскатываем в колбаску.

5. Нарезаем на несколько и раскатываем в пласты.

6. Жарим на растительном масле с каждой стороны до золотистого цвета.

Приятного аппетита!