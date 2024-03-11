Лучший маринад от опытных шашлычников: нужны эти продукты

Чем лучше мариновать мясо, чтобы получился шашлычный шедевр

Кого угодно спроси, в чем секрет хорошего шашлыка, и большинство ответит: маринад. Нет, конечно, важно и как его жарят – дрова, способ, рецепт. Но если мясо неправильно замариновано, то никакая правильная прожарка его не спасет. Напротив, правильный маринад сделает свинину, баранину, курицу и другие виды мяса сочными, нежными и вкусными. Опытные шашлычники поделились тремя способами отличного маринада.

Сок

Да-да, свежевыжатые соки – киви, гранат, лимон или апельсин. В них много витамина С, который отлично размягчает волокна мяса, делая его нежнее и сочнее. На килограмм достаточно сока от двух фруктов.

Кисломолочные продукты

Про использование кефира или йогурта для маринования мясо тоже знают все. Содержащиеся в них полезные бактерии придают мясу нежный сливочный вкус. Пропорции тоже просты: на килограмм мяса от полулитра до литра кисломолочного продукта.

Минеральная вода

Сегодня минералкой называют едва ли не любую газированную воду. Но для шашлыка нужна не всякая водица. Потребуется именно минеральная, то есть солоноватая или горьковатая – "Рычал-Су", к примеру, или "Боржоми". Минеральные соли прекрасно справятся с жесткостью говядины, например. Также пол-литра или литр на килограмм мяса.

Еще один совет: не гонитесь за быстрым маринадом. Лучше всего мясо, залитое любым из вышеперечисленных составов, пропитает мясо за ночь. Поэтому если вы планируете шашлык не из курицы (там как раз быстрый маринад в тему), позаботьтесь о мясе заранее.

Ранее мы рассказывали о необычном маринаде именно для куриного мяса.

