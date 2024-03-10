Мышей в огороде не будет: нужно посадить несколько важных растений

Мышей в огороде не будет: нужно посадить несколько важных растений
Фото: freepik.com
продолжениеУрожай огурцов вырастет в разы: копеечное средство от опытных огородников
Они отпугнут грызунов и принесут дополнительную пользу

Вредители могут доставить массу хлопот садоводам, поскольку портят посадки и, что самое печальное, их корневую систему. Особенно в этом преуспевают мыши, избавиться от которых бывает очень трудно. Однако помогут с ними справиться некоторые растения, которые можно посадить на участке.

Первым в списке стоит петролистник – его аромат отпугнет грызуна. Всаживать растение лучше всего по дворовой границе и около дома. 

Далее идет мята, которая работает как естественный отпугиватель вредителей. Также ее можно использовать для приготовления чая и настоек. Траву нужно высаживать в горшках и расставлять в огороде.

Помогает бороться с мышами и лаванда. Ее запах грызуны очень не любят. Дополнительно растение поможет украсить участок и наполнить его приятным ароматом.

Последний в списке стоит чеснок. Вредители его не любят и стараются обходить стороной. Можно высаживать рядом с местами, где могут обитать мыши.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о способах отпугнуть зайцев от дачного участка.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский заговорил о собственной смерти – Bild

В Европе пришли к неожиданному выводу

Шансы Пугачевой покорить Европу оценил продюсер: "Ограничится Прибалтикой"

Певице стоит поумерить амбиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей